Прорыв дамбы в Красноярском крае: Путин дал поручения

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Президент Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

О ситуации Путину доложили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.

- Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты, - сказал пресс-секретарь.

Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, еще 14 находятся в больнице, в том числе трое — в тяжелом состоянии. Тринадцать человек пропали без вести.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.

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