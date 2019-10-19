Казахстан и Вьетнам договорились о создании совместных производств

В Нур-Султане состоялось 9-е заседание Казахстанско-вьетнамской Межправительственной комиссии.

В Министерстве иностранных дел состоялось 9-е заседание казахстанско-вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель казахстанской части Комиссии Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев, вьетнамскую – Заместитель министра промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Куок Выонг.

Стороны согласились о наличии большого потенциала в области сельского хозяйства, в том числе путем взаимодействия между научно-исследовательскими центрами двух стран по выращиванию новых сортов риса. Отметили планомерную реализацию договоренностей предыдущего заседания Комиссии, включая вступление в силу договоров о выдаче лиц, взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также активизацию межпарламентского сотрудничества.

В качестве приоритетных Комиссией определены такие направления, как проведение в 2020 году 1-го заседания Подкомитета по сельскому хозяйству, развитие сотрудничества по линии МФЦА, заключение соглашений о сотрудничестве в области ветеринарии, контейнерных перевозок, передаче осужденных лиц и взаимной правовой помощи и сотрудничестве в таможенных делах, а также о сотрудничестве между сельхозинститутами двух стран.

Казахстан и Вьетнам, являясь участниками Соглашения о свободной торговле между Евразийским Экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам, договорились активизировать совместную работу в рамках предоставления преференций для деловых кругов двух стран по расширению экспорта и импорта товаров между двумя странами, а также созданию совместных производств в сфере легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности, в частности прилагать усилия по организации современных производств одежды и обуви.

Сопредседатели МПК приветствовали проведение 12-й Министерской конференции ВТО 8-11 июня 2020 года в г.Нур-Султан и включение Казахстана в список стран, гражданам которых Вьетнамом предоставляется электронная виза.

Стороны указали на открывающиеся перспективы развития сотрудничества в сфере туризма, важнейшими предпосылками для чего станут дальнейшая либерализация визового режима для граждан двух стран, открытие прямых рейсов в направлениях Ханой и Хошимин, развитие отношений и побратимских связей между городами Нур-Султан и Ханой, Алматы и Хошимин.

Вьетнамская сторона выразила благодарность за содействие в успешной реализации инвестпроекта вьетнамской компании "Маревен" в Алматинской области по производству продуктов питания (привлечено 50 млн. долл. США, создано 500 рабочих мест).

В целом, повестка дня заседания включала широкий спектр вопросов, направленных на дальнейшее развитие и расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической и финансовой сферах, в области образования и науки, сельского хозяйства, транспорта, культуры, туризма и спорта.

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