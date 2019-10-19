СМИ сообщили о намерении Трампа подать иск к CNN

Телекомпания, по версии Трампа, "продемонстрировала предвзятость".

Президент США Дональд Трамп планирует подать иск против американской телекомпании CNN из-за "несправедливого, необоснованного, неэтичного и незаконного" освещения его деятельности, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил телеканал Fox News в субботу со ссылкой на письмо американского лидера главе CNN Джеффу Цукеру.

Речь идет о недовольстве Трампа сюжетом с неким осведомителем CNN, в котором телекомпания, по версии Трампа, "продемонстрировала предвзятость", нарушив журналистские стандарты. "Это была попытка дискредитировать должность президента", - приводит текст письма телеканал.

Письмо от Трампа президенту CNN Джеффу Цукеру распространила активистская группа правого толка Project Veritas, уточняет телеканал.

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