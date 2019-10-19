Казахстанец взял "золото" на чемпионате Азии по велоспорту на треке

Андрею Чугаю не было равных в "гите".

В Сеуле продолжается чемпионат Азии по велотреку. Казахстанец Андрей Чугай завоевал "золото", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанскому велогонщику не было равных в "гите". Дистанцию в 1 километр Чугай преодолел за 1:01.639.

На втором месте расположился представитель Малайзии Зонис Мохид. Замкнул тройку лучших представитель Китая.

Это это вторая медаль в активе команды Казахстана. Ранее казахстанский велогонщик Алишер Жумакан завоевал "серебро" турнира в индивидуальной гонке преследования.

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