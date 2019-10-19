Назад в прошлое: Талдыкорганцы увидели Орбулакскую битву

Орбулакская битва – сражение в ходе казахско-джунгарской войны, в котором казахи во главе с Жангир ханом и Жалантос батыром в 1643 году одержали победу над превосходящей армией Эрдэнибатура.

Сегодня в Талдыкоргане прошло масштабное событие- состоялось воссоздание Исторической реконструкции Орбулакского сражения. Мероприятие прошло в рамках реализации программы Лидера Нации "Рухани Жаңғыру" и посвящено 750-летию Золотой Орды, передает Zakon.kz.

В этот день на ипподроме города Талдыкорган было многолюдно, собрались не только горожане и жители близлежащих районов, но и гости со столицы и других городов. Среди них были представители с аппарата Президента, редакторы республиканских ведущих сайтов, блогеры и журналисты, актеры и многие другие.

Все гости смогли окунуться в атмосферу тех времен, на несколько часов все забыли свои дела и просто изучали все: знакомились с жизнью, традициями, обычаями наших предков и культурой казахского народа, прошлись по площадкам, ощутив на себе всю многогранность этно-культуры и обогатив себя новыми знаниями о жизни и традициях кочевников. И просто наслаждались от того, что они могли на несколько часов прикоснуться к истории.

Такое вы не прочитаете в книге и не увидите в фильме, здесь гости увидели все в живую. Каждый мог ощутить чувства, какого же было батырам тех лет сражаться за родную землю, в котором мы сейчас живем в мире и согласии. И сколько крови было пролито.

Напомним, Орбулакская битва – сражение в ходе казахско-джунгарской войны, в котором казахи во главе с Жангир ханом и Жалантос батыром в 1643 году одержали победу над превосходящей армией Эрдэнибатура. В этой битве джунгары потеряли 10 тысяч человек. А имена казахских воинов были навсегда вписаны в летопись боевой славы.

Сражение часто сравнивают с битвой при Фермопилах, с подвигом 300 спартанцев. Это был первый в мировой истории прецедент после сражения 300 спартанцев против 200-тысячной армии персов. С одной лишь поправкой: все спартанцы погибли, а казахи во главе с Жангир-ханом одержали победу.

Как известно, для предстоящего сражения Жангир выбрал горное место недалеко от реки Ор. По его замыслу определяющую роль в битве должен был сыграть рельеф местности. В узком горном проходе невозможно было передвигаться верхом, на что и рассчитывал Жангир.

Тактикой ведения боевых действий стал окопный метод. Исследователи отмечают, что Жангир применил ряд сложных тактических приемов из арсенала военного искусства казахов и в то же время использовал не распространенные среди кочевников методы дробления сил противника. По сведениям историков, Жангир, опасаясь открытого военного столкновения с джунгарами, расположил часть своей дружины в ущелье между двух гор, заранее окопав его глубоким рвом и обнеся высоким валом. Протяженность военного укрепления составила 2,5-3 км, передний край окопа был высотой с человеческий рост. Основные силы казахов ударили с тыла, и джунгары, не ожидавшие такого хода событий, не смогли оказать сопротивления.

Основную атаку джунгарской конницы приняли на себя 300 джигитов. А другие 300 казахских воинов во главе с Жангир-ханом находились в засаде. Заняв выгодную и труднодоступную позицию в горах, казахские джигиты подвергли противника массированному обстрелу.

Воссоздание этой реконструкции никого не оставило равнодушным. Увидеть все своими глазами много стоит, считают участники данного мероприятия.

-Знаете, не могу передать свои чувства. Наши батыры были самые лучшие, мы должный ценить их вклад в нашу историю. Были моменты, когда невозможно сдержать слез. Спасибо организаторам за такой день. Мы смогли на несколько часов отвлечься от городской суеты и стать ближе к своей истории и культуре, - говорит Алмагуль Карибаева.

Отметим, в этот день было установлено 10 площадок для взрослых и детей, в которых продемонстрированы национальные спортивные игры, бои средневековья, выставки современного войска и казахских национальных изделий, шоу- представления, а также бауырсак-party.

По словам организаторов, основными целями мероприятия являются: реализация программы "РуханиЖаңғыру" и программной статьи Н.А.Назарбаева "Семь граней великой степи", развитие патриотизма у казахстанской молодежи, продвижение национальных культурных традиций и духовно нравственных ценностей Казахстана.

В ходе мероприятия аким области Амандык Баталов в своей вступительной речи подчеркнул, что это знаковое мероприятие, играющее важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

- Сегодня мы собрались, чтобы увидеть историческую реконструкцию знаменитого Орбулакского сражения, которая проходит в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" и статьи "Семь граней Великой степи" Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Орбулакское сражение вошло в мировую летопись как символ боевой славы и военного мастерства, как яркий сплоченности, приведший к удивительной победе. Мы в неоплатном долгу перед бесстрашным подвигом предков, защитивших наши просторные степи и величественные горы. Поэтому молодое поколение должно бережно хранить мир, свободу и независимость, подаренные нам, сохраняя единство, дружбу и согласие. Уверен, что сегодняшний день многим запомнится. Помните, очень важно знать и ценить свое великое прошлое, чтобы успешно строить настоящее и будущее, - сказал Амандык Баталов.

И в правду жетысусцы запомнят это день надолго: Кымыз бар, бауырсак пати, где бесплатно раздали свыше двух тонн бауырсаков, конкурсы на лучшее селфи, спортивные национальные состязания, показ мод современной одежды в национальном стиле, выставка ювелирных украшений. Все это нужно было только видеть. Такие грандиозные события оставляют отпечаток в сердце каждого гостя.

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