Турция готова возобновить операцию в Сирии

Акар напомнил, что Турция дала СНС на процесс вывода своих бойцов пять дней.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные готовы к возобновлению операции "Источник мира" на севере Сирии, если США не выполнят взятых на себя обязательств по отводу курдских сил от турецко-сирийской границы, передает ТАСС.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

Теперь министр обороны Турции заявил следующее:

- Если террористы не покинут зону безопасности, как сказано в достигнутом с США соглашении, то мы продолжим операцию, - сказал он в ходе выступления в городе Кайсери.

Акар напомнил, что Турция дала СНС на процесс вывода своих бойцов пять дней.

Между тем ранее в субботу Министерство национальной обороны Турции обвинило курдские формирования в нарушении режима прекращения огня. По утверждениям Анкары, "за последние 36 часов террористы из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" осуществили 14 обстрелов, 12 из которых были совершены в районе Рас-эль-Айна, один в районе Телль-Абъяд и один в районе Телль-Тамер". "Силы демократической Сирии", в которые входит СНС, в свою очередь выступили с аналогичным обвинением в адрес Анкары.

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