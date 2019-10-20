Казахстанка вышла в финал теннисного турнира Oracle Pro Series

Анна Данилина вместе с Владица Бабич из Сербии оказались сильнее соперниц из Великобритании и США.

Казахстанка Анна Данилина вышла в финал парного разряда теннисного турнира Oracle Pro Series в США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Вместе с представительницей казахстанского тенниса за победу борется Владица Бабич из Сербии. В полуфинале спортсменки оказались сильнее пары Эмили Эпплтон (Великобритания)/Жаклин Кейко (США).

В главном матче они сыграют с представительницами США Саванной Броадус и Ванессой Онг.

Добавим, что также Данилина вышла в полуфинал в одиночном разряде.

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