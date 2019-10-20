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В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами

Причина пожара не известна.

Фото : Pixabay20 октября 2019, 06:08

Три человека пострадали в результате возгорания одного из вагонов поезда дальнего следования в Берлине, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре немецкой столицы. Причина пожара не известна.

- Вагон сильно поврежден. Трое получили незначительные травмы, - рассказали спасатели.

Как пишет газета Berliner Morgenpost, загорелся вагон специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург".


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