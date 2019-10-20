В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами
Причина пожара не известна.
Фото : Pixabay20 октября 2019, 06:08
Три человека пострадали в результате возгорания одного из вагонов поезда дальнего следования в Берлине, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре немецкой столицы. Причина пожара не известна.
- Вагон сильно поврежден. Трое получили незначительные травмы, - рассказали спасатели.
Как пишет газета Berliner Morgenpost, загорелся вагон специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург".
#Berlin #Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.
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