В Берлине загорелся поезд с футбольными фанатами

Причина пожара не известна.

Три человека пострадали в результате возгорания одного из вагонов поезда дальнего следования в Берлине, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на станции "Бельвю" в центре немецкой столицы. Причина пожара не известна.

- Вагон сильно поврежден. Трое получили незначительные травмы, - рассказали спасатели.

Как пишет газета Berliner Morgenpost, загорелся вагон специального поезда для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург".

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