В Красноярском крае возобновили спасательные работы на месте прорыва дамбы

Штаб и другие службы работают в круглосуточном режиме.

Спасательные работы возобновлены на месте прорыва дамбы на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Курагинского района.

Главк МЧС по краю в субботу сообщил, что в 2.00 (5.00 по времени Нур-Султана) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба шестерых пока неизвестна.

- Работы возобновлены с рассветом и будут продолжаться, - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что активная часть работ будет прекращена в темное время суток. При этом штаб и другие службы работают в круглосуточном режиме.

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