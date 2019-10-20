15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили в Атырау
Они были обнаружены в процессе проведения хронометражного обследования.
Фото : Pixabay20 октября 2019, 07:35
15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили на нефтебазе в Атырау, передает Казинформ.
Как информирует пресс-служба департамента государственных доходов по Атырауской области, неучтенное горючее было обнаружено на нефтебазе в процессе проведения хронометражного обследования. В ходе него было выявлено хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных - 12,644 тонны бензина марки АИ-92 и 2,578 тонны дизельного топлива.
- Материалы переданы в суд для вынесения процессуального решения, - говорится в сообщении пресс-службы.
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