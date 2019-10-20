Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили в Атырау

Они были обнаружены в процессе проведения хронометражного обследования.

Фото : Pixabay20 октября 2019, 07:35

15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили на нефтебазе в Атырау, передает Казинформ.

Как информирует пресс-служба департамента государственных доходов по Атырауской области, неучтенное горючее было обнаружено на нефтебазе в процессе проведения хронометражного обследования. В ходе него было выявлено хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных - 12,644 тонны бензина марки АИ-92 и 2,578 тонны дизельного топлива.

- Материалы переданы в суд для вынесения процессуального решения, - говорится в сообщении пресс-службы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты