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Макгрегора обвинили в изнасиловании

Обвинений против спортсмена пока не выдвинуто.

Фото : thenotoriousmma20 октября 2019, 08:54

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии, передает Lenta.ru.

По информации телеканала, жертвой стала 20-летняя девушка. Сообщается, что инцидент произошел на парковке возле одного из баров Дублина.

Представители Макгрегора опровергли эту информацию, заявляя, что боец часто становится жертвой слухов. Обвинений против спортсмена пока не выдвинуто.

26 марта New York Times сообщила, что в отношении спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что боец был допрошен ирландской полицией и отпущен.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В апреле 2018-го он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Дальнейшее разбирательство привело к обвинению бойца. Ему присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом. В 2019 году Макгрегор выхватил и разбил телефон фаната, решившего его сфотографировать, и был задержан полицией.


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