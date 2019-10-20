Сезон катаний на "Медеу" открыт - Сагинтаев

Аким пригласил любителей активного отдыха.

Сезон катаний на "Медеу" открыт. Об этом в Instagram сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

- Всем любителям активного отдыха - добро пожаловать, - подписал публикацию аким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b) 19 Окт 2019 в 8:02 PDT

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