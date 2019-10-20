Сезон катаний на "Медеу" открыт - Сагинтаев
Аким пригласил любителей активного отдыха.
Фото : Pixabay20 октября 2019, 09:15
Сезон катаний на "Медеу" открыт. Об этом в Instagram сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.
- Всем любителям активного отдыха - добро пожаловать, - подписал публикацию аким.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991089-ba10d4c2a614af998e28e45916067073
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...