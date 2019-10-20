Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сезон катаний на "Медеу" открыт - Сагинтаев

Аким пригласил любителей активного отдыха.

Фото : Pixabay20 октября 2019, 09:15

Сезон катаний на "Медеу" открыт. Об этом в Instagram сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

- Всем любителям активного отдыха - добро пожаловать, - подписал публикацию аким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b) 19 Окт 2019 в 8:02 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты