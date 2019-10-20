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Трамп назвал Клинтон сумасшедшей

Данные слова Трампа стали ответом на многочисленные и зачастую беспочвенные публичные обвинения со стороны Клинтон в адрес американских политиков о якобы их связях с Россией.

Фото : delo.ua20 октября 2019, 12:37

Отчаянные попытки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон обвинить всех своих политических противников в "связях с Россией" прокомментировал Дональд Трамп, пишет Life.

Президент США заявил, что Хиллари Клинтон просто сошла с ума.

- Кривая Хиллари снова в деле! Она назвала Тулси Габбард русским фаворитом, а Джилл Стайн - русским агентом. Как вы слышали, и меня тоже назвала любителем России, Хиллари сошла с ума! - написал Трамп.

Данные слова Трампа стали ответом на многочисленные и зачастую беспочвенные публичные обвинения со стороны Клинтон в адрес американских политиков о якобы их связях с Россией, из-за которой, по мнению Клинтон, она не смогла победить на выборах в 2016 году.

В частности, экс-кандидат в президенты уверена, что Джилл Стайн из американской Партии зелёных, также участвовавшая в предвыборной гонке 2016 года, "украла" её голоса своим присутствием, и, как следствие, за Трампа свои голоса отдали больше избирателей.


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