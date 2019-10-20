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Дом загорелся из-за ДТП в Актау

Никто не пострадал

Фото : кадр из видео20 октября 2019, 13:16

Пламя на момент приезда пожарных поднялось до третьего этажа здания, передает Zakon.kz со ссылкой на inAktau.

ЧП произошло в 32 "В" микрорайоне сзади дома №2 в 00:53 часов. Водитель Lexus S 300, не справившись с управлением, врезался в дверь подвального помещения. Автомобиль моментально вспыхнул и огонь стал быстро распространяться.

По данным пресс-службы ДЧС по Мангистауской области из жилого дома было эвакуировано 30 человек, из которых 11 – дети.

- В происшествии никто не пострадал. У квартир от первого до третьего этажа расплавились пластиковые окна, блок сплит-системы, телевизионная антенна. Произошло закопчение помещений. В 01:40 огонь был полностью ликвидирован, - сообщили в ведомстве.


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