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22 года назад Акмолу объявили столицей

Указ вышел 20 октября 1997 года.

Фото : Pixabay20 октября 2019, 14:23

22 года назад вышел указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Об объявлении города Акмолы столицей Казахстана", передает Zakon.kz.

Указ вышел 20 октября 1997 года.

- Мы вместе сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали! – сказал однажды Нурсултан Назарбаев про столицу Казахстана.

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Публикация от Елбасының Баспасөз қызметі???????? (@elbasy_nazarbayev) 20 Окт 2019 в 12:01 PDT


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