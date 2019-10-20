22 года назад Акмолу объявили столицей
Указ вышел 20 октября 1997 года.
Фото : Pixabay20 октября 2019, 14:23
22 года назад вышел указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Об объявлении города Акмолы столицей Казахстана", передает Zakon.kz.
Указ вышел 20 октября 1997 года.
- Мы вместе сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали! – сказал однажды Нурсултан Назарбаев про столицу Казахстана.
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