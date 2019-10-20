22 года назад Акмолу объявили столицей

Указ вышел 20 октября 1997 года.

22 года назад вышел указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Об объявлении города Акмолы столицей Казахстана", передает Zakon.kz.

Указ вышел 20 октября 1997 года.

- Мы вместе сотворили чудо в XXI веке. В истории человечества такие города никогда не строились за 20 лет. А мы сделали! – сказал однажды Нурсултан Назарбаев про столицу Казахстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елбасының Баспасөз қызметі???????? (@elbasy_nazarbayev) 20 Окт 2019 в 12:01 PDT

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