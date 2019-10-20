В осенний период на 2000 га ожидается высадить 78 тысяч саженцев и еще 400 тысяч в питомнике на 300 га.

В целях защиты почвы от ветровой эрозии и озеленения города, продолжаются работы по формированию "зеленого пояса" вокруг Туркестана, сообщает Zakon.kz.

Согласно плану на территории "зеленого пояса, в период с 2019-2021 годы запланировано высадить деревья и тем самым увеличить лесные массивы. Если весной текущего года было посажено 160 тысяч саженцев, то в осенний период на 2000 га ожидается высадить 78 тысяч саженцев и еще 400 тысяч в питомнике на 300 га. В целом, общая площадь "зеленого пояса" составит 7700 га. В том числе на 7500 га намерены вырастить 3,5 млн саженцев деревьев и около 500 тысяч различных кустарников.

Учитывая низкую лесистость земель, входящих в зону "зеленого пояса", в ближайшее время на площади 7700 га. планируется в четыре этапа провести проектно-изыскательские работы. Начиная с 2020 года, с привлечением научных лабораторий.

В питомниках акимат области проведет работу по сортировке многолетних цветущих трав и саженцев, быстро адаптирующих к климату города Туркестан. Кроме того, весной следующего года в питомниках планируется провести эксперимент по акклиматизации растений, произрастающих в других странах. В свою очередь, - это позволит адаптировать некоторые виды хвойных пород для последующего выращивания на территории "зеленого пояса". ​

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