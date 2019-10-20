Близ Нур-Султана заметили пожар

Предварительная площадь 1000 кв.м.

В Есильском районе недалеко от мкр Уркер, на расстоянии двух километров от Кургальджинского шоссе на открытой местности происходит горение сухостоя и камыша. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

В ликвидации задействованы 16 человек личного состава и четыре единицы техники столичного ДЧС. Тушение затрудняется отсутствием подъездных путей к очагу возгорания и из-за болотистой местности. Угрозы населенным пунктам нет.

Предварительная площадь 1000 кв.м.

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