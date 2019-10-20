В Красноярском крае были разрушены две дамбы

Директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны.

В Курагинском районе Красноярского края были разрушены не одна, а две дамбы, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино разрушилась в субботу утром. В результате затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы.

Судьба шестерых рабочих остается неизвестной. На месте трагедии продолжают работать спасатели.

По информации СК, причиной прорыва дамбы могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ,

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны.

В офисе организации прошли обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.

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