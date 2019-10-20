Экоавтобусы планируют запустить на БАО
Также будет рассмотрено ограничение проезда личного автотранспорта.
Фото : Instagram20 октября 2019, 15:56
Бакытжан Сагинтаев проверил состояние дороги на Большое Алматинское озеро, сообщат Zakon.kz.
Градоначальник отметил, что БАО является местом притяжения тысяч туристов, горожан и гостей города.
- Чтобы снизить нагрузку на экосистему озера, рассматриваем возможность запуска экоавтобусов и ограничения проезда личного автотранспорта. В наших интересах сделать так, чтобы посещение БАО было безопасным, комфортным и не наносило вреда экологии, - написал Сагинтаев в Instagram.
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