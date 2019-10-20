Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Экоавтобусы планируют запустить на БАО

Также будет рассмотрено ограничение проезда личного автотранспорта.

Фото : Instagram20 октября 2019, 15:56

Бакытжан Сагинтаев проверил состояние дороги на Большое Алматинское озеро, сообщат Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что БАО является местом притяжения тысяч туристов, горожан и гостей города.

- Чтобы снизить нагрузку на экосистему озера, рассматриваем возможность запуска экоавтобусов и ограничения проезда личного автотранспорта. В наших интересах сделать так, чтобы посещение БАО было безопасным, комфортным и не наносило вреда экологии, - написал Сагинтаев в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b) 20 Окт 2019 в 2:28 PDT


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты