Экоавтобусы планируют запустить на БАО

Также будет рассмотрено ограничение проезда личного автотранспорта.

Бакытжан Сагинтаев проверил состояние дороги на Большое Алматинское озеро, сообщат Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что БАО является местом притяжения тысяч туристов, горожан и гостей города.

- Чтобы снизить нагрузку на экосистему озера, рассматриваем возможность запуска экоавтобусов и ограничения проезда личного автотранспорта. В наших интересах сделать так, чтобы посещение БАО было безопасным, комфортным и не наносило вреда экологии, - написал Сагинтаев в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b) 20 Окт 2019 в 2:28 PDT

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