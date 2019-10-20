Эти продукты есть нельзя – диетологи составили список

Рафинированная мука, колбасы, снэки, полуфабрикаты и это еще не весь перечень.

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона, сообщает РИА Новости.

Так, вред в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести рафинированная мука, из-за которой происходят резкие повышения и падения уровня глюкозы в крови. По словам диетолога Пилар Эскер, профессора школы "Гасма" в Кастельоне, это может способствовать развитию диабета.

- В процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества, кроме того, рафинированные продукты имеют высокий гликемический индекс, поэтому они менее питательны, — добавляет диетолог Мария Мерино.

Так, эксперты рекомендуют отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.

По словам диетологов, следует избегать и колбасных изделий, поскольку они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.

Рекомендуется отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Диетологи приводят результаты исследования ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, согласно которому молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

Кроме того, даже время от времени не стоит употреблять выпечку, снэки и полуфабрикаты, продукты, на этикете которых есть такие надписи, как "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара", а также алкоголь и переработанное мясо.

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