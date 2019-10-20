Американских военных перебросят из Сирии в Ирак

Весь процесс передислокации займет несколько недель.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в воскресенье, что Штаты планируют направить в Ирак тех военнослужащих, которых они выводят из Сирии, сообщает РИА Новости.

По его словам, ротация необходима для того, чтобы защищать Ирак, а также для продолжения борьбы с террористами "Исламского государства" *. Переброска войск осуществляется самолетами по воздуху, а также по земле — конвоями. Весь процесс передислокации займет несколько недель, отметил Эспер.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии.

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и ИГ*.

США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов. Это время Анкара выделила на то, чтобы отряды курдов, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", отошли в безопасную зону. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

* Организация запрещена в Казахстане

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