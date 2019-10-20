История о том, как бизнесмен нанял киллера, а тот продал заказ другому

История произошла в Китае. Поводом к конфликту послужили инвестиции.

Китайский бизнесмен Тан Юхэй решил избавится от конкурента и заплатил киллеру 2 млн юаней. История закончилась не столько грустно, сколько смешно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на mp.weixin.

В августе 2012 между двумя китайскими бизнесменами возник конфликт из-за инвестиций в две компании. В 2013 году Вэй Мо, посчитавший себя потерпевшим, подал иск к Тан Юхэю.

В октябре того же года Тан Юхэй заплатил наемному убийце по имени Чжай Гуандан 2 миллиона юаней, чтобы тот избавился от Вэй Мо.

Чжай Гуандан согласился, но вместо того, чтобы исполнить контракт самому, нанял другого наемного убийцу, заплатив ему 1 млн юаней, оставив половину себе.

Это долгая история, дело в том, что тот тоже оставил часть денег себе, передав контракт следующему наемнику. И так несколько раз, пока "игроков" не стало пятеро.

Пятый же, посчитав, что сумма в 100 тыс. юаней, не стоит того, чтобы ввязываться из-за нее в "мокруху" обратился непосредственно к жертве – бизнесмену Вэй Мо, рассказав ему, что его собираются убить.

Вэй Мо обратился в полицию. Полицейские раскрутили всю цепочку, теперь пятеро незадачливых наемных убийц и заказчик предстали перед судом.

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