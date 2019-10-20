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После боя Жумагулов - Багаутинов началась потасовка между командами

Эмоции переросли в конфликт.

Фото : Instagram20 октября 2019, 18:50

Турнир ММА Fight Nights Global 95, который проходит в Сочи, завершился конфликтом. Видео потасовки появилось в соцсетях, передает sport24.ru.

Главный бой вечера 19 октября был между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и россиянином Али Багаутиновым. В итоге первый победил последнего раздельным решением судей. Поединок окончился со счетом 48:47, 49:47, 49:48.

Спокойно разойтись не получилось. Сразу после главного боя между представителями команд произошел конфликт, который после словесной перепалки перерос в массовую потасовку и драку.

- Я понимаю, эмоции и прочее, но спортивная дисциплина должна же быть. Наш одноклубник оттолкнул его и попросил уйти в свой угол. С этого и началась потасовка, набежал народ. Думали, что драка. Но драки не было. Просто потолкались, — прокомментировал ситуацию Гойти Дазаев, секундировавший Жумагулова.

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