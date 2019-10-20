"Барыс" вырвал победу в овертайме в матче с "Витязем"

"Барыс" – "Витязь" – 2:3.

В заключительном матче домашней серии "Барыс" принимал одного из лидеров Западной Конференции – подмосковный "Витязь", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Травмированных Талгата Жайлауова и Ииро Пакаринена заменили Кирилл Панюкова и выздоровевший Дастин Бойд. Место в воротах занял Эдди Паскуале.

Гости открыли счет в первой смене – отличился ветеран Александр Семин. Спустя несколько минут свою первую шайбу в сезоне забросил Антон Сагадеев. Следующей шайбы пришлось ждать более получаса, Дастин Бойд прекрасно сыграл на пятаке, добив шайбу после потери Михайлиса.

Однако в третьем периоде "Витязь" отыгрался усилиями Семина. Таким образом, "Барыс" в третий раз подряд вышел за пределы основного времени. Но в этот раз хозяева все же отпраздновали победу - Дастин Бойд оформил дубль при игре в большинстве.



"Барыс" отправляется на выезд и во вторник сыграет в Минске с "Динамо".



"Барыс" – "Витязь" – 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

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