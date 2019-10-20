Проезд к БАО могут ограничить

Необходимо снизить нагрузку на экосистему озера.

Аким Алматы проверил состояние дороги на Большое Алматинское озеро, сообщает Zakon.kz.

Озеро является местом притяжения тысяч туристов, горожан и гостей города, - пишет Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Instagram.

Чтобы снизить нагрузку на экосистему озера, рассматривается возможность запуска экоавтобусов и ограничения проезда личного автотранспорта.





- В наших интересах сделать так, чтобы посещение БАО было безопасным, комфортным и не наносило вреда экологии, - резюмирует аким Алматы.

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