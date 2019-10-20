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Казахстан завоевал еще одну медаль на ЧА по велоспорту

Бронзовая медаль была завоевана Романом Василенковым.

Фото : Instagram/ Kazakhstan Cycling Federation20 октября 2019, 21:52

В Южной Корее продолжается чемпионат Азии по велоспорту на треке. В очередной соревновательный день Казахстан отметился еще одной наградой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовая медаль была завоевана Романом Василенковым. Он стал третьим в гонке по очкам, набрав 19 баллов. Золотая медаль осталась за Е Ким из Южной Кореи - 35.

Следом за ним финишировал Б. Ван Арт из Индонезии - 23. Добавим, что ранее на первую ступень пьедестала поднялся Андрей Чугай. Вторыми стали Алишер Жумакан и Артем Захаров.


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