Казахстан завоевал еще одну медаль на ЧА по велоспорту

Бронзовая медаль была завоевана Романом Василенковым.

В Южной Корее продолжается чемпионат Азии по велоспорту на треке. В очередной соревновательный день Казахстан отметился еще одной наградой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовая медаль была завоевана Романом Василенковым. Он стал третьим в гонке по очкам, набрав 19 баллов. Золотая медаль осталась за Е Ким из Южной Кореи - 35.

Следом за ним финишировал Б. Ван Арт из Индонезии - 23. Добавим, что ранее на первую ступень пьедестала поднялся Андрей Чугай. Вторыми стали Алишер Жумакан и Артем Захаров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!