Новозеландским солдатам разрешили краситься и носить накладные ресницы

Новые правила вступят в силу 1 ноября.

Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает РИА Новости.

Как пишет Daily Mail новые правила вступят в силу 1 ноября.

С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им разрешат пользоваться духам и одеколоном. Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг, а также необычные прически.

Контр-адмирал флота Дэвид Проктор отметил, что такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет.

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