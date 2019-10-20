Новозеландским солдатам разрешили краситься и носить накладные ресницы
Новые правила вступят в силу 1 ноября.
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает РИА Новости.
Как пишет Daily Mail новые правила вступят в силу 1 ноября.
С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им разрешат пользоваться духам и одеколоном. Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг, а также необычные прически.
Контр-адмирал флота Дэвид Проктор отметил, что такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет.
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