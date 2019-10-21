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Казахстанка уступила в полуфинале теннисного турнира WTA в Люксембурге

В данное время Рыбакина в мировом рейтинге занимает 43 место.

Фото : Vesti.kz21 октября 2019, 00:55

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA в Люксембурге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/2 финала она встретилась с Юлией Гергес, представляющей Германию. Противостояние продлилось два сета. По их тогам Гергес одержала уверенную победу - 3:6, 4:6. Добавим, что в данное время Рыбакина в мировом рейтинге занимает 43 место.


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