Скорая с пациентом перевернулась в ДТП в Алматы

В массовой дорожной аварии пострадали три человека - пациентка и фельдшер со скорой, а также водитель одного из легковых автомобилей.

Массовое ДТП в Алматы произошло по Кульджинскому тракту, не доезжая до экопоста, в воскресенье вечером, сообщает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомашины Nissan Maxima и Lexus GS300 двигались по Кульджинскому тракту в северном направлении. Впереди образовалось пробка, и Maxima остановилась. Lexus выехал на спецполосу, где в это время в южном направлении ехала машина скорой помощи с пациенткой.

Водитель скорой пытался уйти от столкновения, но его избежать не удалось. В результате Lexus на полном ходу врезался в скорую. Ее развернуло, и спецмашина опрокинулась на крышу и ударила автомобиль Nissan Maxima, который стоял в пробке.

В результате аварии пострадали три человека - пациентка и фельдшер, находившиеся в карете скорой помощи, и водитель Lexus.

Всех троих с различными травмами госпитализировали.

На место ДТП были вызваны сотрудники дорожной полиции для детального выяснения обстоятельств аварии.

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