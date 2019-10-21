Дерзкое ограбление: вооруженные мужчины напали на работников АЗС, взяли деньги и скрылись

Нападавшие брызнули газовым баллончиком в оператора, приставили оружие к охраннику, угрожая расправой кассирше, забрали из кассы около 170 тысяч тенге.

Дерзкое и спланированное ограбление произошло в Туркестанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В середине октября примерно в 5 ч. 45 мин. утра в Сайрамское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из автозаправочных станций. Сотрудники Управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с Сайрамским РУП сразу же направились на место преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК "разбой" и начали досудебное расследование.

Как установили полицейские, двое неизвестных лиц, вооруженные двуствольным ружьем и газовым баллончиком, ворвались на АЗС и в течение минуты совершили разбойное нападение. В это время на станции находились трое работников. Нападавшие брызнули газовым баллончиком в оператора, приставили оружие к охраннику, угрожая расправой кассирше, забрали из кассы около 170 тысяч тенге. После чего злоумышленники сели в автомашину, в которой их ожидал третий, и скрылись в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники криминальной полиции ДП Туруестанской области при участии сотрудников Сайрамского РОП задержали одного из подозреваемых.

- Так как преступление было совершенно ранним утром, очевидцев не нашлось. Вдобавок подозреваемые действовали быстро и успели совершить преступление в течение 40 секунд. Мы тщательно все проверили и предположили, что преступление было заранее запланировано, и действовали они по предварительному сговору. Поэтому с целью задержания подозреваемых наши оперативники осуществили комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В ходе раскрытия преступления установлено, что все трое подозреваемых являются местными жителями, один из которых ранее судим. Розыскные и следственные мероприятия нами будут продолжены, - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП ТО подполковник полиции Курманбек Сахов.

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