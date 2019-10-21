Аскар Бейсенбаев: За последние три года товарооборот Казахстана с Беларусью вырос вдвое

За восемь месяцев 2019 года наблюдается рост товарооборота до 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В преддверии официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Казахстан 24-25 октября посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что в рамках визита будут обсуждены важные вопросы взаимовыгодного сотрудничества двух стран и определены перспективы взаимодействия в сфере информационных технологий, промышленной кооперации, агропромышленном секторе.

- Важным направлением двустороннего сотрудничества является развитие межрегионального сотрудничества. Установление прямых экономических связей и сближение между регионами Казахстана и Беларуси, будут способствовать реализации совместных производственно-кооперационных проектов и наращиванию взаимного товарооборота, - подчеркнул посол.

По его словам, состоится бизнес форум высокого уровня. Казахстанские и белорусские компании и предприятия проведут переговоры по конкретным и актуальным темам делового сотрудничества, совместным проектам, планируется заключение выгодных контрактов.

За последние три года товарооборот между Казахстаном и Беларусью вырос в 2 раза, с 419 млн долларов в 2016 году, до 896 млн долларов в 2018 году.

Соответственно экспорт казахстанских товаров в Беларусь и импорт белорусских товаров в Казахстан также увеличились в два раза.

За восемь месяцев 2019 года наблюдается рост товарооборота до 4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, который достиг порядка 626 млн долларов.

План казахстанско – белорусского сотрудничества на 2019-2020 годы охватывает широкий спектр - от увеличения взаимной торговли до совместных проектов по созданию высокотехнологичных и инновационных производств.

В Казахстане более 40 компаний представляют белорусские предприятия, а также более 170 субъектов дилерской сети. В Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.

Как отметил Аскар Бейсенбаев, проведение регулярных форумов межрегионального сотрудничества Беларуси и Казахстана представляется эффективным механизмом развития агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности и производственной кооперации.

- Отмечу, что Беларусь рассматривает межрегиональное сотрудничество с рядом стран как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Данное направление сотрудничества является перспективным, - сказал он.

В целом, по его словам, отношения между Казахстаном и Беларусью выведены на уровень стратегического партнерства и обладают высоким потенциалом. Динамично развивается двусторонний диалог на высшем уровне. Торгово-экономические отношения переходят на новый этап углубленной кооперации, определены единые подходы к принципам развития евразийской интеграции. В ходе динамичного взаимодействия обозначились перспективы расширения казахстанско-белорусского многогранного сотрудничества.

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