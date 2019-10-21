Детские дома будут трансформированы в центры поддержки детей

На сегодняшний день сократилось количество детских домов с 140 до 107 единиц.

На особом контроле Министерства образования и науки РК находятся вопросы защиты прав детей. Стоит отметить, что для обеспечения конституционных прав 6 млн детей республики создаются равные возможности и условия. Об этом министр образования и науки РК А.Аймагамбетов заявил на правительственном часе, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства подчеркнул, что активизирована работа по снижению социального сиротства и количество воспитанников детских домов уменьшилось на 31%.

Согласно информации министерства, бесплатным школьным питанием обеспечены 96,9% отдельных категорий обучающихся. Для реализации права на доступ к образованию для 99,7% школьников, проживающих в отдаленных населенных пунктах, организован подвоз.

Стоит особо отметить, что на сегодняшний день сократилось количество детских домов с 140 до 107 единиц. Также происходит их трансформация в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для обеспечения прозрачности процесса передачи детей в семьи с 2016 года функционируют республиканский банк данных детей-сирот.

Вместе с тем сохраняют свою остроту и требуют решения проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды. В этой связи, в МОН РК планируют принять такие меры, как 100% оснащение к 2020 году детских садов и школ камерами видеонаблюдения; передачу отдельных госфункций некоммерческим и НПО; увеличение штатной численности специалистов в сфере защиты прав детей и внедрение Индекса благополучия ребенка.

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