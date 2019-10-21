Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Детские дома будут трансформированы в центры поддержки детей

На сегодняшний день сократилось количество детских домов с 140 до 107 единиц.

Фото : mamamoldova.com21 октября 2019, 10:48

На особом контроле Министерства образования и науки РК находятся вопросы защиты прав детей. Стоит отметить, что для обеспечения конституционных прав 6 млн детей республики создаются равные возможности и условия. Об этом министр образования и науки РК А.Аймагамбетов заявил на правительственном часе, сообщает Zakon.kz.

Глава ведомства подчеркнул, что активизирована работа по снижению социального сиротства и количество воспитанников детских домов уменьшилось на 31%.

Согласно информации министерства, бесплатным школьным питанием обеспечены 96,9% отдельных категорий обучающихся. Для реализации права на доступ к образованию для 99,7% школьников, проживающих в отдаленных населенных пунктах, организован подвоз.

Стоит особо отметить, что на сегодняшний день сократилось количество детских домов с 140 до 107 единиц. Также происходит их трансформация в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для обеспечения прозрачности процесса передачи детей в семьи с 2016 года функционируют республиканский банк данных детей-сирот.

Вместе с тем сохраняют свою остроту и требуют решения проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды. В этой связи, в МОН РК планируют принять такие меры, как 100% оснащение к 2020 году детских садов и школ камерами видеонаблюдения; передачу отдельных госфункций некоммерческим и НПО; увеличение штатной численности специалистов в сфере защиты прав детей и внедрение Индекса благополучия ребенка.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты