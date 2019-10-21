В Казахстане хотят внедрить "слепое" рецензирование учебников

В настоящее время МОН РК ведется работа по повышению качества и обновлению механизма экспертизы учебников.

"Слепое" рецензирование учебников намерены внедрить в Казахстане. То есть эксперты во время проверки учебников не будут знать, кто является автором учебника и таким образом будут освобождены от давления со стороны составителя. Об этом во время правительственного часа сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Как отметил министр, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана акцентировал внимание на качестве учебников и отметил, что обеспечение школьников качественными учебниками является прямой обязанностью профильного министерства. И на сегодняшний день в этом направлении министерством образования и науки принимаются конкретные меры.

- В рамках реализации Госпрограммы мы поменяли подход к разработке и экспертизе учебников. Во всех регионах республики проводится работа по обсуждению макета учебников с учительской общественностью и экспертами. Для обеспечения открытости экспертизы учебники размещаются в открытом Портале, - сказал глава ведомства.

Для решения указанных проблем, а также в целях повышения качества учебников в настоящее время МОН РК ведется работа по повышению качества и обновлению механизма экспертизы учебников. Также, будет организовано обучение авторов и экспертов, "слепое" рецензирование учебников, сертификация экспертов.

Кроме того, с 1 сентября на сайте Министерства образования и науки размещены электронные версии учебников для 1-10 классов формате EPUB. Стоит особо отметить, что данное новшество позволит школьникам пользоваться учебниками через электронные устройства и облегчит вес ученического портфеля.

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