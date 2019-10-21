64 собаки поймали на огромном пустыре в Алматы

Необитаемый клочок земли не относится ни к городу, ни к области. Жители стараются обходить его.

Ситуацию с пустырем, облюбованным бродячими собаками в Турксибском районе Алматы, прокомментировала ветслужба, передает Zakon.kz.

Ранее в СМИ вышла информация о том, что жители мкр. Альмерек жалуются на большое число бродячих собак, облюбовавших заброшенную и неизвестно кому принадлежащую территорию.

Как сообщал телеканал almaty.tv, территория в 10 гектаров пустует многие годы, и в итоге превратилась в поросшее травой поле с мусором и бродячими собаками. Горожане готовы написать жалобу, но непонятно кому и куда. Необитаемый клочок земли не относится ни к городу, ни к области. Жители стараются обходить этот участок.

- Микрорайон Альмерек у нас взят на постоянный контроль. Только с начала года в Городскую ветеринарную службу поступило 18 заявок, по результатам которых было отловлено 64 бродячие собаки. Ситуацию усложняет тот момент, что данный микрорайон граничит с Алматинской областью, поэтому периодически наблюдается миграция бродячих животных с их территории. Согласно графику заявок, отработки по мкр.Альмерек запланированы на 21-22 октября, - прокомментировали ситуацию в Городской ветслужбе Алматы.

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