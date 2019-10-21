Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня
Осадки ожидаются лишь на крайнем севере и западе республики.
Фото : pxhere.com21 октября 2019, 11:19
Пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила погоду на три дня, сообщает Zakon.kz.
Антициклон, сместившийся на Казахстан, вызвал значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики до 8…13° мороза и прекращение осадков.
В предстоящие трое суток влияние антициклона постепенно будет ослабевать, температура воздуха начнёт повышаться, но осадки с прохождением атмосферных фронтов ожидаются лишь на крайнем севере и западе республики.
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