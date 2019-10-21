82-летний Сарыозенский супермен: Никогда не просил наград

Я не представляю свою жизнь без трактора. Шум его мотора для меня как стук сердца.

И в наши дни не перевелись герои. К примеру, о жителе отдаленного села Тикенекты Карагандинской области, ветеране партии Nur Otan Миниагзаме Авлияримове в рамках интернет-проекта Nur Otan: "Один из нас" рассказывает пресс-служба партии.

Миниагзаму Аглямовичу 82 года, но он до сих пор управляет трактором ДТ-75. Летом скромный аташка помогает жителям села косить траву, а зимой чистит дорогу от снежных заносов. И все это он делает безвозмездно.

Село, в котором проживает наш герой, расположено в 320 км от районного центра. Пока спецтехника доберется с райцентра до Тикенекты, есть вероятность, что всех сельчан может отрезать от цивилизации.

- 60 лет назад я устроился трактористом в совхоз Сарыозен, это сейчас он называется Тикенекты. Можно сказать, что мы те, кто посадили здесь первое дерево и заложили фундамент первых домов. В этой деревне я создал семью и воспитал пятерых детей. Свой трактор я называю Дос-Темир (DT-75), что значит железный друг. Я не представляю свою жизнь без трактора. Шум его мотора для меня как стук сердца. Я никогда не просил наград или званий. Просто хочу, чтобы моя честная жизнь была примером для молодежи, - рассказывает Миниагзам ата.

А сами односельчане очень тепло отзываются об Миниагзам Аглямовиче. Аксакал не просто чистит дороги, для всех жителей он спаситель.

- Для всех нас это родной человек. Благодаря Миниагзам-ага зимой открыта дорога к 300 домам. Дети, которые учатся в областном центре могут вовремя приехать домой, к нам бесперебойно добирается скорая помощь. А наши внуки называют его "Сарыозенский Супермен", - делится жительница села Алмаш апай.

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