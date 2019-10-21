Напоминания из прошлого или как важно знать события истории

Орбулакская битва - это одно из самых значимых сражений, где принимали участие казахи под предводительством Жангир-хана.

В народе говорят, что новая война не начнется, если люди будут помнить про старую. На территории Казахстана в прошлых веках проходило много битв и воин. Помнить их, почитать и не допускать подобного призывал Нурсултан Назарбаев и не раз это упоминал и в программе модернизации сознания "Рухани жангыру" и в своей статье "Семь граней великой степи", передает Zakon.kz.

С каждым поколением история Казахстана становится все дальше, а новых событий становится все больше, поэтому риск, что что-то может уйти в небытие большой. Именно для того, чтобы напомнить каждому казахстанцу о его корнях и истории в Алматинской области в рамках реализации программы "Рухани жангыру" и прошла реконструкция Орбулакской битвы. Посмотреть грандиозное сражение прибыли не только жители Талдыкоргана, но и гости из ближайших городов, столицы и представители аппарата Президента. Они смогли не только наблюдать за реконструкцией, но и также отведать блюда казахской кухни, познакомиться поближе с культурой и обычаями казахов.

Как говорил во время события аким Алматинской области Амандык Баталов, такое мероприятие должно напомнить и помочь нынешнему молодому поколению сохранить мир, свободу и независимость.

Орбулакское сражение - это одна из самых значимых воин, где принимали участие казахи под предводительством Жангир-хана.

Ну и как это было. Представим 1640-й год, междоусобный раздор между казахскими феодалами стал все больше влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Общество сложно назвать сплоченным. Идеальный момент для врага, чтобы напасть на земли казахов. Тогда и состоялся общемонгольский съезд, где Казахстан и выбрали объектом для нападения.

Тогда казахско-джунгарские отношения накалились до максимума и военные столкновения происходили постоянно, а Орбулакская битва стала одной из самых крупных. В 1635 году джунгары вместе со своим предводителем Батуром напали на казахов.

Елбасы не устает напоминать, что сила казахстанцев в его единстве. Эта истина идет испокон веков, именно сплоченность и помогла в Орбулкаской битве. Наблюдая за тем, что джунгары наступают, а народ и не думает о единстве, главным вопросом встал для него, как же всех объединить.

Жангир-хан с помощью своих дипломатических навыков строил отношения с влиятельными батырами и биями, общался с Бухарским и Хивинским ханствами. За короткий промежуток времени ему удалось добиться большого авторитета среди знати, он хорошо поддерживал связь с правителями Восточного Туркестана. Он не был тогда ханом, но к нему прислушивались. Жангир подавал большие шансы и метил в политические круги.

Но пока Жангир искал союзников, джунгарский правитель Батур собрал большое войско для наступления на Жетысу – самые плодородные земли. К его коалиции примкнули сын хакасского Алтын-хана Омбо-Эрдени, зять Батура-хунтайджи Огирту, Цацен-ан, младший брат Огирту, тайши Чокур, тайши Солтан, предводитель сибирского народа холтов. Всего было 50 тысяч человек. Жангир хан понимал, что 50 тысяч не большое количество, но имея разрозненное государство, битву не выиграть. Таким образом, джунгары захватили земли в южных и юго-восточных отрогах Тянь-Шаня.

В то время у Жангира было всего 600 человек, но времени бездействовать не было. И выигрыш сулил только в том случае, если он продумает отличную стратегию битвы. Поэтому он выбрал горное место около реки Ор. Казахи избрали окопный метод борьбы: часть дружины расположилась в ущелье между гор, где заранее был подготовлен большой ров с высоким валом протяженностью 2,5-3 км.

Три мобильные группы были с трех сторон горного ущелья. Таким образом, они практически окружили зашедших в ущелье джунгар, и закидали их камнями, а затем ударили с тыла. Таким образом, 10 тысяч противников были повержены.

Единство, стратегия и смелость казахских воинов и Жангир-хана навсегда должны остаться в памяти казахстанцев. Именно поэтому в Талдыкоргане и прошла реконструкция битвы, а также представлены национальные блюда.

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