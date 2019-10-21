Уточнены полномочия Госсекретаря РК

В частности, говорится, что Госсекретарь дает поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ от 12 октября "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ уточняет статус и полномочия Государственного секретаря Республики Казахстан.

Так, подпункт 3-1 изложен в следующей редакции: координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития, а также Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана.

Также говорится, что Госсекретарь дает поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции.

Указ вводится в действие со дня подписания.

18 сентября 2019 года указом главы государства Государственным секретарем РК назначен Крымбек Кушербаев.

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