Уточнены полномочия Госсекретаря РК
В частности, говорится, что Госсекретарь дает поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ от 12 октября "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
В частности, документ уточняет статус и полномочия Государственного секретаря Республики Казахстан.
Так, подпункт 3-1 изложен в следующей редакции: координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития, а также Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана.
Также говорится, что Госсекретарь дает поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции.
Указ вводится в действие со дня подписания.
18 сентября 2019 года указом главы государства Государственным секретарем РК назначен Крымбек Кушербаев.
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