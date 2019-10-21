Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Уточнены полномочия Госсекретаря РК

В частности, говорится, что Госсекретарь дает поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции.

Фото : 24 kz.21 октября 2019, 12:38

Президент Казахстана Касым-Жомарт подписал указ от 12 октября "О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, документ уточняет статус и полномочия Государственного секретаря Республики Казахстан.

Так, подпункт 3-1 изложен в следующей редакции: координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития, а также Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана.

Также говорится, что Госсекретарь дает поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции.

Указ вводится в действие со дня подписания.

18 сентября 2019 года указом главы государства Государственным секретарем РК назначен Крымбек Кушербаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты