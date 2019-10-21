Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Глава МОН об учебе в селах: Учитель казахского ведет и химию, и английский

Министр заверил, что для решения проблемы рассматривается вопрос финансирования и оплаты учителей в малокомплектных сельских школах.

Фото : Shutterstock21 октября 2019, 12:44

О проблемах качества образования в сельских школах рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

На правительственном часе депутат Нурлан Дулатбеков поднял проблему качества среднего образования в сельских школах, отметив, что по результатам внешней оценки и результатов ЕНТ средний балл выпускников городских школ выше, чем у сельских.

- По сравнению с 2016 годом эта разница снизилась. Ранее была больше. Конечно, разница снизилась, но проблема не решена. У нас 41 % школ в селах малокомплектные. У детей нет необходимых условий. Также есть нехватка учителей. В некоторых школах учитель казахского языка ведет химию, физику и английский язык. В малокомплектных школах общее количество часов – 5 или 6 часов. Никто не идет работать на такую ставку. Мы рассматриваем вопрос финансирования и вопрос оплаты заработной платы, - сказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты