Незадекларированные 4 млн тенге пыталась вывезти казахстанка в Китай

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов.

Казахстанка пыталась вывезти в КНР более 4 млн тенге незадекларированных средств, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет государственных доходов.

- На таможенном посту МЦПС "Хоргос" ДГД по Алматинской области при выезде из РК в КНР сотрудниками таможенного поста МЦПС "Хоргос" совместно с сотрудниками в/ч 2088 ПС КНБ РК и ДЭР по Алматинской области задержана гражданка РК, которая в ручной клади перемещала незадекларированные в установленной форме денежные средства в количестве 4 065 000 тенге, что в эквиваленте составляет 10 423 долларов США (по состоянию на 21.10.2019), - говорится в сообщении.

В настоящее время женщина привлечена к ответственности по ч.3 ст.551 КоАП РК в виде административного штрафа.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Сумма, превышающая в эквиваленте 10 тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС.

Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков. Задекларированная сумма налогом не облагается.

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