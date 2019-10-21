О проблемах с интернетом в школах рассказал Аймагамбетов

Глава МОН заверил, что по программе Цифрового Казахстана есть проект по подключению к широкополосному интернету сельские населенные пункты, где проживает более 500 человек.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о проблемах с доступом к интернету в общеобразовательных школах, передает корреспондент Zakon.kz.

На правительственном часе депутат Айгуль Нуркина напомнила, что предусмотрен показатель доли школ, обеспеченных широкополосным интернетом скоростью 4 мегабит в секунду и выше.

- По статистике результат неплохой, но хотелось бы остановиться по школам со слабым интернетом или его вовсе нет. 93 школы у нас не имеют доступ к интернету особенно в селах. Получается, что наши школьники лишены возможности получать образование посредством современных информационно-коммуникационных технологий, - сказала депутат, обращаясь к министру образования и науки.

Глава ведомства Асхат Аймагамбетов подтвердил, что в действительности вопрос не такой радужный, как об этом принято говорить.

- Там даже, где есть одна точка в 4 мегабит в секунду, то к ней присоединен бухгалтер и пользуются дети. Какая скорость даже если там 4 мегабит? Далее тарифный план. В крупных городах есть возможность до 30 мегабит в секунду давать, но в связи с тем, что эти вопросы на местном уровне не решаются, школы сидят на 4 мегабит в секундах. Мы это будет решать, - пообещал Аймагамбетов.

Он напомнил, что в рамках программы Цифровой Казахстан есть проект, согласно которому в сельские населенные пункты, где проживает более 500 человек, будут обеспечивается широкополосным доступом к сети.

- У нас по нескольку сотен школам в этом году проблема была решена. Там, где одна точка, нужно сделать несколько точек в школах. И нужно изменить тарифный план, где это возможно. Потому что проблема не только в малокомплектных школах, но и городских. Интернет есть, оптика есть, но скорость низкая. Другой момент – инфраструктура внутри школы. Это wi-fi, локальная сеть, где также нужно работать. Поэтому вместе с министерством цифрового развития данная проблема будет решена, - объяснил глава МОН.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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