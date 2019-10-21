Модернизация исторического сознания: в Казахстане может появиться три памятника Джучи-Хану

Сегодня представители власти Казахстана готовят ряд мероприятий, посвященных 750-летию Золотой Орды.

Память о прошлых героях, которые повлияли на становление Казахстана надо беречь, передавать и ценить. Об этом постоянно говорит Елбасы Нурсултан Назарбаев. К слову, на это и направлена программа "Рухани Жангыру", а в статье "Семь граней Великой степи" есть отдельная часть "Модернизация исторического сознания". В Казахстане планируется ряд мероприятий, посвященных к 750-летию Золотой Орды, и не исключено, что вскоре может появиться три памятника Джучи-Хану, передает Zakon.kz.

О том, что необходимо увековечить имя великого предводителя, задался вопросом депутат Мажилиса РК Бахытбек Смагул.

Джучи-Хан – видный политический деятель и основатель Золотой Орды. Он был старшим сыном Чингисхана и один этот факт возлагал на него большие надежды и полномочия. С ранних лет Джучи-Хан показывал свои военные способности и участвовал с отцом в походах.

В 1227 году был сооружен мавзолей Джучи-Хана на левом берегу р.Каракенгир, в 55 км к северо-востоку от Жезказгана.

Сегодня представители власти Казахстана готовят ряд мероприятий, посвященных 750-летию Золотой Орды. Золотая Орда - государство, которое существовало в средних веках в Евразии. В 1269 году в долине реки Талас, где-то на стыке современного Казахстана и Кыргызстана был проведен Таласский курултай. Именно тогда улус Джучи-Хана Золотую Орду признали независимой.

Как сообщил премьер-министр Аскар Мамин, Министерство культуры и спорта РК разрабатывает план этих мероприятий, таких как проведение археологических, реставрационных, научно-исследовательских работ, а также экспедиции "Алтын Орда".

В ближайшее время состоится заседание городской ономастической комиссии Нур-Султана, где будут рассмотрены вопросы возведения памятника Джучи-Хану и переименование одной из улиц столицы в честь Джучи-Хана.

Кроме того, акиматом Карагандинской области решено рассмотреть вопросы возведения памятника Джучи-Хану в следующем году в Улытауском районе и в Караганде.

Будет подготовлен перечень туристских услуг, куда входит Историко-культурный комплекс "Улытау", в котором будут предоставляться комплекс туристских услуг, включающих информацию о достопримечательностях, экскурсии по туристским маршрутам и музею, способные совокупно принять около 10 000 туристов в год. В комплекс войдут мавзолеи "Жошы хана", "Алаша-хана" и "Домбаул", относящиеся к периоду Золотой Орды.

Однако необходимо не только открывать и строить что-то новое, но и реставрировать старое: в частности, мавзолей "Жошы-хана", "Алаш-хана" и "Домбаул".

Не исключено, что объекты Улытауского района – мавзолеи – могут внести в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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