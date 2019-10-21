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20 новых 12-метровых автобусов запустили в Алматы

Обновленный на 100% подвижной состав выехал на улицы города 19 октября.

Фото : акимат Алматы21 октября 2019, 14:06

По многочисленным обращениям жителей города маршрут №92 усилен 20 новыми 12-метровыми автобусами, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Обновленный на 100% подвижной состав выехал на улицы города 19 октября.

Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на природном газе, оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением. Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 – для маломобильных пассажиров.

Кроме этого маршрут №92 очень удобен для жителей Турксибского, Алмалинского и Ауэзовского районов, приезжающих в центральную часть города, а конечной остановкой определен "Международный аэропорт г. Алматы".


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