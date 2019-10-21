Куда жаловаться на отсутствие отопления в домах в Алматы

Отопительный сезон в Алматы стартовал 15 октября 2019 года.

В акимате Алматы рассказали, куда обращаться по поводу отсутствия отопления в доме, передает Zakon.kz.

Отопительный сезон в Алматы стартовал 15 октября 2019 года. Дата открытия нового отопительного сезона определена по метеорологическим прогнозам и ежедневного мониторинга погоды в Алматы.

Больницы, детские сады, школы и иные социальные объекты Алматы начали подключать к теплу в первую очередь. Параллельно начали подавать тепло в жилые дома.

Подключение объектов занимает несколько дней. Необходимо отметить, что за подключение жилых домов к системе отопления несут ответственность КСК или управляющие компании, обслуживающие дома.

С 15 числа КСК подключили основную часть жилого фонда. Однако до сих пор остаются жилые дома, где КСК не устранили причины проблем с отоплением.

По всем вопросам касательно подключения отопления в жилых домах жители могут обращаться по телефону горячей линии +7 (727) 2621511.

Список неподключенных к отоплению КСК и причины

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