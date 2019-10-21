Мухамеджан Тазабек не читает лекции в школах - Аймагамбетов

Глава МОН заверил, что в организациях образования не может прийти любой человек и рассказывать о своих религиозных воззрениях.

Мухамеджан Тазабек не проводил лекции в школах, так как такие мероприятия могут проводить только учителя, сказал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В школе проводить мероприятия могут только учителя. И в данном случае говорить, что Мухамеджан Тазабек проводил мероприятия, неправильно. Так как мероприятий не было проведено. Сейчас говорить, что кто-то что-то планировал, я не могу. Если бы мероприятие было проведено в школе, я бы ответил. Но мероприятия не было, предмета обсуждения нет, - сказал Аймагамбетов в кулуарах мажилиса.

Он напомнил, что в организациях образования посторонние люди не могут проводоить какие-либо мероприятия, в том числе лекции.

- Он не может. Если вы намекаете на религиозные или иные вопросы, то мы говорим, что в организации образования любой человек прийти и рассказывать о своих религиозных воззрениях не может, и сейчас этого не происходит, - сказал глава МОН.

Ранее в Сети появилась информация о том, что директор религиозного телеканал "Асыл Арна" Мухамеджан Тазабек выступил с лекцией перед полицейским подразделением. В МВД сообщили, что проводят проверку по данному факту

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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