Чистый доход фонда "Самрук-Қазына" увеличился на 39,5%

В этом году планируется сэкономить 153 млрд тенге - Есимов.

По итогам 9 месяцев 2019 года группа компаний АО ФНБ "Самрук-Қазына" перевыполнили плановые финансовые показатели, сообщает Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына"

Темп роста дохода от реализации составил 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом было озвучено на совещании с руководителями портфельных компаний у председателя правления Фонда Ахметжана Есимова.

Операционная прибыль (NOPLAT) выросла на 9,6% за отчетный период в сравнении с показателем прошлого года. Аналогичный чистый доход увеличился на 39,5% и составил 1158 млрд тенге, что значительно превысило запланированную сумму.

Кроме того, Ахметжан Есимов подтвердил план Фонда по выводу на IPO АО НК "КазМунайГаз" в следующем году, а также поручил продолжить работу по совершенствованию системы закупок.

- Благодаря совершенствованию системы закупок в прошлом году мы сэкономили 121 млрд тенге. В этом году планируется сэкономить 153 млрд тенге, - в ходе встречи сообщил глава Фонда.

Напомним, в апреле 2018 года Елбасы Нурсултан Назарбаев одобрил новую стратегию развития Фонда "Самрук-Қазына" на 2018-2028 годы. Елбасы поставил перед Фондом национального благосостояния масштабные задачи, одной из ключевых целей и мандатов которой является эффективное управление портфельными компаниями и выравнивание их показателей деятельности с показателями мировых компаний аналогов.

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