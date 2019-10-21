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Прохожие спугнули педофила в Актау

Признательные показания получены.

Фото : Лада21 октября 2019, 15:22

В Актау задержали подозреваемого в развратных сексуальных действиях по отношению к малолетнему ребенку. Мужчина водворен в изолятор временного содержания (ИВС). Он дал признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Инцидент произошел 20 октября. Примерно в 11:00 около 28 микрорайона неизвестный мужчина подошел к девочке и обманным путем повел ребенка в сторону кладбища.

По данным ведомства, задержанный хотел совершить развратные сексуальные действия, но заметив прохожих, испугался и сбежал в неизвестном направлении.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции Актау был установлен и задержан подозреваемый, ранее судимый. Признательные показания получены. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сообщили в полиции региона.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 120 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении заведомо несовершеннолетней).

Ранее мужчина был осужден по статьям: 175 части 2 (Кража) УК РК, 177 части 1 (Мошенничество) УК РК, 257 части 2 (Хулиганство) УК РК и 178 части 2 (Грабеж).

Жители Актау распространяют в социальных сетях видео, на кадрах которого видно, как мужчина уводит девочку со двора.


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