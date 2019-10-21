Ввести преференции для зожовцев предложил депутат

К примеру, можно было таким людям компенсировать раз в пару лет часть затрат на санаторно-курортное лечение.

На правчасе в Сенате Парламента РК по вопросам реализации Послания Президента народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана" депутат Серик Бектурганов предложил ввести преференции для тех, кто занимается здоровым образом жизни, передает корреспондент Zakon.kz.

- Еще одна проблема, которая почему-то не обсуждается в ходе подготовки внедрения медицинского страхования. Как мы знаем, одним из главных аргументов внедрения медстрахования было обеспечение солидарной ответственности государства, работодателей и граждан за здоровье. В нашей же схеме ответственность граждан заключается только в оплате страховых взносов. То есть люди, которые следят за своим здоровьем и стараются не болеть, будут нести такую же нагрузку, как и те, которые не берегут свое здоровье, - сказал он.

По его словам, получается, что в рамках медстрахования государство никак не стимулирует казахстанцев стремиться к профилактике заболеваний.

- Я уже предлагал ввести определенные преференции для тех, кто ведет здоровый образ жизни. К примеру, хоть раз в несколько лет компенсировать часть его затрат на санаторно-курортное лечение. Впрочем, схем может быть много. Пока же информация по пункту наших рекомендаций, в котором обозначена эта проблема, является, по сути, отпиской, - констатировал Бектурганов.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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