Заложил на 10 лет: в Караганде поймали закладчика с 42-мя свертками наркотиков

Свертки были обмотаны в изоляционную ленту, внутри которых обнаружено порошкообразное вещество со специфическим запахом.

Сотрудники полка патрульной полиции задержали 27-летнего закладчика наркотических средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

20 октября 2019 года в ходе патрулирования сотрудниками полка патрульной полиции лейтенантом полиции Джамбулом Нуралиным и рядовым полиции Онгарсыном Имангалиевым по улице Строителей Караганды был замечен подозрительный мужчина, который рыскал возле торца одного из зданий. Патрульным экипажам был остановлен мужчина, в ходе беседы он заметно нервничал и путался в своих словах, на вопрос сотрудников полиции, что он ищет? Мужчина и во все потерял дар речи. В ходе проверки у 27-летнего жителя города были обнаружены и изъяты 42 свертка, обмотанные в изоляционную ленту, внутри которых обнаружено порошкообразное вещество со специфическим запахом.

Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование по ст.297 ч.1 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Наказание за это правонарушение от 5 до 10 лет лишения свободы.

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