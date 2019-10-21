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Руководство школы в Актау опровергло наличие призрака

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого утверждает, что ночью слышал детские голоса в пустом учебном заведении.

Фото : pxhere.com21 октября 2019, 17:11

Руководство школы №29 Актау прокомментировало видео, где якобы есть призрак, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

- При анализе опубликованного видео и при визуальном осмотре школе видны несоответствия проекта здания, внутреннего интерьера и оформления школы, - сообщили в учебном заведении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого утверждает, что ночью слышал детские голоса в пустом учебном заведении. Мужчина пытается разобраться, из какого кабинета они доносятся. При этом охранник поясняет, что все учащиеся и педагоги разошлись по домам, и в школе, кроме него, никого нет. Испугавшись, мужчина начинает читать молитву. Происходящее охранника удивило, затем рассмешило, а в конце концов даже напугало.


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